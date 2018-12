US-geführte Koalition beschießt Stellungen syrischer Armee – Medien

Die Raketen haben Stellungen südlich der Kleinstadt As-Suchna in der syrischen Provinz Homs getroffen und geringen Materialschaden verursacht, so die staatliche Nachrichtenagentur Sana.

„Die Streitkräfte der US-geführten Koalition feuerten gegen 20:00 Uhr (19:00 MEZ) mehrere Raketen gegen die Stellungen unserer Einheiten im Gebiet des Berges Al-Ghurab südlich der Stadt As-Suchna ab“, zitiert der Fernsehsender Al-Ikhbariya eine militärische Quelle.

© AP Photo / Bram Janssen US-Koalition fliegt Luftangriffe in Deir ez-Zor – Frauen und Kinder unter Todesopfern

Letzten Monat war berichtet worden, dass in einem Dorf in der Provinz Deir-ez-Zor mehr als 30 Zivilisten infolge eines Luftschlags der US-geführten Koalition getötet wurden. Vor zwei Tagen fielen mindestens sechs Menschen einem ähnlichen Angriff zum Opfer.

Seit 2014 führen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten eine Operation gegen den „Islamischen Staat“* in Syrien und im Irak durch. Sie sind ohne Zustimmung der Regierung in Damaskus in Syrien tätig.

*Eine in Russland verbotene Terrorvereinigung