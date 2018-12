Trump macht Kims Wünsche wahr – unter dieser Bedingung

US-Präsident Donald Trump hat dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un das Wahrwerden seiner Wünsche versprochen. Diese Mitteilung gab Trump über den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in an Kim beim G20-Gipfel in Argentinien weiter, berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Montag.