Machtdemonstration an Iran: US-Flugzeugträger-Verband zu Persischem Golf geschickt

Ziel des Einsatzes soll eine Machtdemonstration an den Iran sein, hieß es. Denn die Spannungen zwischen Washington und Teheran sollen sich nach der Verhängung neuer US-Sanktionen zugespitzt haben.

Zudem soll der Verband die Kampagne zur Bekämpfung der Überreste der Terrormiliz „Islamischer Staat“* im Irak und in Syrien unterstützen.

Der Flugzeugträger USS John C. Stennis und begleitende Schiffe sollen bis Ende der Woche im Nahen Osten eintreffen. Dies wäre die erste Entsendung der US-Marineverbände in das Gebiet seit acht Monaten und somit die größte Pause zwischen den Einsätzen in den letzten 20 Jahren.

Im November berichtete CNN, dass das Pentagon einen Antrag des US-Oberkommandos zum Einsatz zusätzlicher militärischer Ressourcen im Persischen Golf, einschließlich eines Flugzeugträgers, abgelehnt hatte. Ein solcher Antrag wurde wegen der Befürchtung gestellt, dass der Iran als Vergeltung für die US-Sanktionen eine Militäroperation gegen die Vereinigten Staaten beginnen könnte.

Am 5. November traten US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft. Die Strafmaßnahmen betreffen den Ölexport des Landes. Washington kündigte zuvor das Ziel an, die iranischen Ölauslieferungen auf null zu bringen, und drängte seine Käufer dazu, ihre Einkäufe einzustellen. Am Montag verkündete das US-Finanzministerium, dass die Vereinigten Staaten mehr als 700 Einzelpersonen, Organisationen, Flugzeuge und Schiffe aus dem Iran auf die Sanktionsliste setzen.

