Ukrainischer Grenzschutzdienst versetzt Schiffe und Motorboote in Kampfbereitschaft

„Alle Schiffe und Motoboote des Grenzschutzdienstes sind in volle Kampfbereitschaft versetzt worden. Fast das gesamte seemännische Personal befindet sich heute in der See“, verlautet es auf der offiziellen Homepage der Behörde.

Laut Zigikal wurde darüber hinaus eine regionale Marineverwaltung gegründet.

>>>Mehr zum Thema: Poroschenko kündigt Truppenverlegung an Grenze mit Russland an – Moskau kommentiert<<<

Früher war die Kampfbereitschaft des ukrainischen Sicherheitsdienstes und der Einheiten der Streitkräfte des Landes angekündigt worden.