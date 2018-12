Mordfall Chaschukdschi: Türkei erlässt Haftbefehle gegen hochrangige Saudis

Ein Gericht in Istanbul hat im Fall des getöteten Oppositionsjournalisten Dschamal Chaschukdschi (Jamal Khashoggi) Haftbefehle für zwei hochrangige saudische Beamte auf Antrag der Istanbuler Generalstaatsanwalt ausgestellt. Das meldet am Mittwoch die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

Einer der Haftbefehle erging demzufolge gegen den ehemaligen Vize-Chef des Geheimdienstes Ahmed al-Asiri. Der andere ist gegen einen der engsten Berater von Kronprinz Mohammed bin Salman, Saud al-Kahtani, erlassen worden.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Chaschukdschis WhatsApp-Chat legt neue Details über Journalisten offen<<<

© AFP 2018 / GIUSEPPE CACACE Fall Khashoggi: Human Rights Watch zeigt saudischen Kronprinzen an

Der saudische Journalist und Regimekritiker Chaschukdschi (Khashoggi), der ab Sommer 2017 in den USA lebte und unter anderem Kolumnist der „Washington Post“ war, galt seit dem 2. Oktober 2018 als vermisst. Er hatte an dem Tag das saudi-arabische Konsulat in Istanbul betreten.

Offizielle Medien Saudi-Arabiens veröffentlichten am 20. Oktober die Mitteilung des Generalstaatsanwaltes des Landes, Khashoggi sei nach vorläufigen Angaben tot. Zwischen dem Journalisten und mehreren Personen im Istanbuler Konsulat sei es zu einem tödlichen Streit gekommen, hieß es.