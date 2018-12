Nach dem Treffen der Außenminister der Nato-Mitgliedsstaaten hält Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel eine Pressekonferenz ab.

Zentrale Themen des Treffens waren der jüngste Konflikt zwischen Russland und der Ukraine in der Straße von Kertsch, der Extremismus im Nahen Osten und in Nordafrika, der INF-Vertrag sowie die Lage in Afghanistan.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Kriegsrecht als Schirm: Kiew verlegt Offensivkomponenten in Donbass – Sacharowa<<<