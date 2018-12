Aufwuchs des Heeres - Bundeswehr stellt sechstes Panzerbataillon auf

Das Panzerbataillon werde in der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim untergebracht. Das teilte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Donnerstag auf dem Truppenübungsplatz Munster in Niedersachsen mit, berichtet die Deutsche Presseagentur.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Bundeswehr soll auf 203.000 Soldaten anwachsen

Nach Angaben der Rhein-Neckar-Zeitung ist mit dieser Entscheidung die zunächst geplante Schließung der Kaserne vom Tisch. Laut der Zeitung werden in Hardheim 500 Soldaten und 44 Kampfpanzer vom Typ „Leoprad 2“ stationiert. Der Bund investiert demnach 20 Millionen Euro in den Standort.

Von der Leyen besuchte in Munster das Ausbildungszentrum der Bundeswehr. Am größten Standort des Heeres wird der Führungsnachwuchs der Panzer-, der Panzergrenadier- und der Heeresaufklärungstruppe ausgebildet.