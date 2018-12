Pjöngjang errichtet neue Raketenbasis – CNN

Nordkorea soll angeblich eine neue Raketenbasis errichtet haben. Dies berichtete der TV-Sender CNN unter Verweis auf Sattelitenaufnahmen, die vom Middlebury Institute of International Studies in der Stadt Monterey Monterrey (US-Bundesstaat Kalifornien) vorgelegt wurden.

Laut CNN handelt es sich um eine Anlage nahe der Militärbasis Yeongjeo-dong in einem gebirgigen Gebiet an der Grenze der nordkoreanischen Provinzen Chagang-do und Ryanggang-do. Die beiden Provinzen grenzen an China.

Die Militärbasis Yeongjeo-dong sei den US-Geheimdiensten seit langem bekannt. Allerdings werde in einer Entfernung von elf Kilometern eine neue Anlage errichtet, hieß es:

„Die Satellitenaufnahmen zeigen, dass die Basis aktiv bleibt. Darüber hinaus hat Nordkorea im vergangenen Jahr eine nahe gelegene Einrichtung erheblich erweitert, die eine weitere Raketenbasis zu sein scheint."

Zu der neuen Anlage würden unter anderem eine Kommandozentrale und mehrere Kasernen gehören. In der Nähe werden angeblich neue unterirdische Tunnel, Bunkeranlagen und Lager gebaut, in denen vermutlich ballistische Flugkörper aufbewahrt werden. Vorläufig sei noch nicht klar, ob es sich um getrennte Basen handle oder ob eine Militärbasis der anderen untergeordnet sei.

Die einzigartige Lage des Standorts mache ihn angeblich zu einem „aussichtsreichen Kandidaten" für die Aufnahme der neuesten Langstreckenraketen Nordkoreas, darunter solchen, die Atomwaffen tragen und die Vereinigten Staaten angreifen könnten, heißt es in der Studie des Middlebury Institute weiter.

Dennoch musste der TV-Sender zugeben, dass die Produktion und Stationierung von bereits existierenden Raketentypen nicht gegen die Verpflichtungen zur Denuklearisierung verstößt, die Nordkorea bei den Gesprächen des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump zugesichert hatte.