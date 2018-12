Die Zeitung „Krasnaja Swesda“ hat bekanntgegeben, wie viele Fluggeräte im Laufe der letzten Woche Aufklärung an Russlands Grenzen betrieben haben.

Insgesamt 15 Flugzeuge wurden demnach in den letzten sieben Tagen an Russlands Grenzen geortet. Russische Jagdflieger stiegen mindestens dreimal in die Luft, um diese Maschinen abzufangen und zu begleiten.

Die russischen Grenzen sollen dabei nicht verletzt worden sein.