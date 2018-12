Keine Entscheidung in Hamburg - Zweiter Wahlgang bei CDU-Parteitag

Deshalb geht die Wahl zum neuen CDU-Vorsitzenden in die zweite Runde. Da Kramp-Karrenbauer und Merz mit 450, bzw. 392 Stimmen die meiste Unterstützung hatten, wird es nun eine Stichwahl zwischen den beiden geben. Spahn, der im ersten Wahlgang 157 Stimmen erhielt, ist aus dem Rennen um das Spitzenamt ausgeschieden.

Kandidaten-Vergleich: Die drei???— AKK, Merz und Spahn ringen um jede Stimme

Beim Parteitag in Hamburg wird am Freitagabend abgestimmt, wer die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der CDU übernehmen wird. Um den Parteivorsitz hatten sich CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie Gesundheitsminister Jens Spahn beworben.

MEHR zum CDU-Parteitag in Hamburg: Emotionaler Abschied von Angela Merkel