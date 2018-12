Nach Diplomaten-Ausweisung - Putin versichert Tsipras: "Kein Komplott gegen Athen"

Nach dem Diplomatenskandal im Sommer waren die Beziehungen zwischen beiden Staaten monatelang angespannt. Nun versuchen Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras und der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen in Moskau eine Wiederannäherung.

Beim Treffen mit Tsipras im Kreml hat Putin am Freitag versichert, es gebe keine russische Verschwörung gegen Griechenland und habe es auch nicht gegeben. Er hoffe, dass dieses Kapitel geschlossen sei.

© AP Photo / Putin verspricht Griechen vorbehaltlose Unterstützung

„Wir waren und sind nicht einverstanden mit der Begründung für die Ausweisung unserer Diplomaten“, sagte Putin auf einer Pressekonferenz mit Tsipras.

„Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass jemand mit klarem Verstand in Griechenland oder in Russland wirklich geglaubt hat, dass Russland gegen Griechenland Ränke oder Verschwörungen schmiedet. Einfach ein Nonsens“, so der Kremlchef.

Er räumte ein, dass die Geheimdienste beider Staaten manchmal „Fragen aneinander“ haben könnten. Doch es gebe genug Möglichkeiten, solche Situationen „ohne theatralische Gesten“ zu klären. „Ich hoffe, dass dieses Kapitel nun wirklich geschlossen ist.“

© Sputnik . Jewgeni Odinokow Griechenland ruft seinen Botschafter in Moskau zurück

Tsipras bestätigte seinerseits, er betrachte diese Angelegenheit als erledigt. „Wir müssen nach vorn blicken.“ Sein Land sei im Verhältnis mit Russland konsequent und gebe keinem Druck aus dritten Staaten nach, versicherte der griechische Regierungschef. „Das beweist allein schon der Umstand, dass Griechenland als einziges EU-Land gegen die Ausweisung russischer Diplomaten in der Skripal-Affäre gewesen war.“

Griechenland hatte im Juli zwei russische Diplomaten des Landes verwiesen und zwei weiteren die Einreise verwehrt. Zur Begründung hieß es aus Athen, die Russen hätten versucht, die Sicherheit Griechenlands zu untergraben. Im Gegenzug wies auch Russland griechische Diplomaten aus.