Putin verspricht Griechen „vorbehaltlose Unterstützung“

Da Griechenland eine schwierige Periode in seiner Geschichte erlebt, wird Russland laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin das griechische Volk unabhängig von der Situation unterstützen.

„Griechenland, eher das griechische Volk sogar, erlebt tatsächlich eine äußerst schwierige Periode in seiner Geschichte, das sehen wir. Und wir wollen natürlich, dass diese Schwierigkeiten überwunden werden, und so schnell wie möglich“, erklärte Putin bei einer Pressekonferenz nach Abschluss der Verhandlungen mit dem griechischen Premierminister Alexis Tsipras

„Wir unterstützten immer, seit den ersten Schritten, die Unabhängigkeit Griechenlands, das griechische Volk und den griechischen Staat. Und wir werden dies auch weiterhin tun – unabhängig davon, ob das griechische Volk schwere Zeiten erlebt oder emporblüht. Der Grund dafür liegt in unseren historischen Beziehungen, in der geistigen Nähe und so weiter“, betonte Putin.