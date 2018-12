"Casus Belli": Tsipras besorgt über russische Raketen für Türkei

Griechenlands Premier Alexis Tsipras hat nach eigenen Worten gegenüber dem russischen Präsidenten Besorgnis über die Lieferung von modernen Waffen an die Türkei geäußert.

„Ich habe gegenüber Präsident Putin selbstverständlich unsere Besorgnis hinsichtlich neuer Rüstungsprogramme der Türkei geäußert, weil sie Casus Belli in Bezug auf unser Land behalten will“, sagte Tsipras auf einer Pressekonferenz im Anschluss an seine Verhandlungen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Freitag.

© Sputnik / Dmitriy Vinogradov Türkei über Aufstellungspläne für russische S-400

Wie zuvor mitgeteilt wurde, soll die Türkei bei Russland vier S-400-Abteilungen (mobile allwetterfähige Langstrecken-Boden-Luft-Raketen-Systeme) im Gesamtwert von 2,5 Milliarden US-Dollar erwerben.

Der griechische Premier merkte zugleich an, die Beziehungen zwischen seinem Land und Russland würden trotz Schwierigkeiten auf dem Prinzip der gegenseitigen Achtung beruhen.