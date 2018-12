Fast 500 Festnahmen bei Protesten in Paris

Seit Wochen finden in Paris heftige Proteste der sogenannten „Gilets jaunes“ (Gelbwesten) statt. Dabei kommt es immer wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei. Am Samstagvormittag wurden laut dem französischen Premierminister Édouard Philippe mehr als 480 Menschen festgenommen.

„In Paris haben wir bereits 481 Menschen festgenommen, 211 weitere wurden in Gewahrsam genommen“, zitiert BMFTV den Premier.

In der Hauptstadt sind am Samstag nach Angaben des Premiers 8000 Polizisten und andere Ordnungskräfte im Einsatz. Die Beamten setzten vereinzelt Tränengas gegen die Demonstranten ein. Erstmals seit Beginn der „Gelbwesten“-Proteste wurden zudem gepanzerte Fahrzeuge in Paris in Stellung gebracht.

Mehr zum Thema >>> „Gelbwesten“-Proteste in Paris gehen weiter

Die Protestbewegung fordert den Rücktritt von Staatschef Emmanuel Macron sowie allgemeine Steuersenkungen, höhere Renten und Löhne. Die bisherigen Zusagen der Regierung — keine Erhöhung der Ökosteuer im kommenden Jahr und stabile Strom- und Gaspreise — reichen ihr nicht mehr aus.