US-Portal findet „wunde Stelle“ zwischen Russland und Weißrussland

Im Falle eines Krieges zwischen Russland und der Nato würde der Suwalki-Korridor (auch Suwalki-Lücke) an der polnisch-litauischen Grenze laut dem patriotisch orientierten US-Portal „We Are The Mighty“ eine besondere Bedeutung erlangen.

Eine Eroberung des genannten Gebietes durch das russische Militär würde Estland, Lettland und Litauen vom übrigen Europa abschneiden, und die im russischen Gebiet Kaliningrad aufgestellten Raketen-Komplexe „Iskander“ würden es Russland ermöglichen, den Suwalki-Korridor abzudecken, so das Portal.

„Kaliningrad ist eine russische Exklave, die an die Ostsee angrenzt, und Weißrussland ist ein historischer Verbündeter Russlands. Russland kann leicht seine Truppen auf beiden Seiten konzentrieren, um einen wahnsinnigen Durchbruch durch diese Linie vorzunehmen – und zwar schnell und ohne Voranmeldung“, heißt es.

© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand So will Nato Russland Paroli bieten

Der Suwalki-Korridor ist ein rund 100 Kilometer langer Landstreifen an der polnisch-litauischen Grenze, der das Gebiet Kaliningrad und Weißrussland miteinander verbinden könnte.

Wie der russische Experte Wladislaw Schurygin im Dezember äußerte, würden die Stationierung US-amerikanischer Kurz- und Mittelstreckenraketen, die dem möglichen Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag folgen könnte, sowie die Einrichtung US-amerikanischer Basen in Polen und in anderen osteuropäischen Ländern die genannten Territorien in ein Aufmarschgebiet verwandeln und die Einwohner dieser Staaten in Gefahr bringen.

Der Befehlshaber der Zweiten Flotte der USA, Vizeadmiral Andrew Lewis, hatte im November erklärt, die Nato verfüge über die Möglichkeit, Russland auf der Krim und im Gebiet Kaliningrad niederzuhalten.