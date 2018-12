„Seht, wie deren Polizei mit Menschen umgeht“ – Erdogan stellt Frankreich an Pranger

Frankreich wird seit Wochen von Protesten der „Gelbwesten“-Bewegung erschüttert. Die landesweiten Massenaktionen, die unter anderem gegen höhere Spritpreise gerichtet sind, gipfeln in Zusammenstößen mit der Polizei, in Pogromen, Autobrandstiftungen und der Zerstörung von Geschäften und Banken.

Wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in seiner Rede in Istanbul erklärte, verfolge Ankara mit Besorgnis die Vorgänge in Frankreich und setze sich gegen ein Chaos als Ergebnis der Proteste der „Gelbwesten“ und der Anwendung von übermäßiger Gewalt gegen die Protestierenden ein.

„In vielen europäischen Städten, darunter auch in Paris, hat sich eine angespannte Situation herausgebildet. Wir beobachten heute die Situation in den Ländern, die auf die Aktivitäten von Personen nicht reagieren wollten, die versucht hatten, Blutvergießen auf den Straßen türkischer Städte anzustiften (…). Manche beschuldigten unsere Polizei, übermäßige Gewalt anzuwenden. Seht aber, wie deren Polizei mit Menschen umgeht. Unsere Polizei handelt human“, zitiert die Agentur Anadolu Erdogan.

Die entstandene Situation zeuge von einer ernstzunehmenden Verletzung der Prinzipien der Demokratie und Freiheit in Europa, so der türkische Präsident. Jene, die die Feindseligkeit gegenüber den Flüchtlingen und die Islamophobie begünstigt hätten, seien nun selber mit den Folgen ihrer Handlungen konfrontiert, sagte Erdogan.