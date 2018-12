Festnahmen in Paris: Innenminister spricht von Rekord

Gestern waren gepanzerte Fahrzeuge in Paris in Stellung gebracht worden, die in der französischen Hauptstadt „seit langem nicht mehr eingesetzt“ wurden, so Castaner.

Lesen Sie auch >>> Wie „Gelbwesten“-Proteste in Paris zu stoppen sind: Trump gibt einen Rat

© REUTERS / Piroschka van de Wouw „Seht, wie deren Polizei mit Menschen umgeht“ – Erdogan stellt Frankreich an Pranger

Seit Wochen finden in Paris heftige Proteste der sogenannten „Gilets jaunes“ (Gelbwesten) statt. Dabei kommt es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Die Beamten müssen mitunter Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten einsetzen.

Die Protestbewegung fordert den Rücktritt von Staatschef Emmanuel Macron sowie allgemeine Steuersenkungen, höhere Renten und Löhne. Die bisherigen Zusagen der Regierung – keine Erhöhung der Ökosteuer im kommenden Jahr und stabile Strom- und Gaspreise – reichen den Protestierenden nicht mehr aus.