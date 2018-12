CIA-Veteran gibt Ukraine Rat für den Fall einer „russischen Invasion“

„Russland besitzt Atomwaffen, Panzer, eine mächtige Armee. Ein offener Krieg mit Russland wird für die Ukraine viel zu teuer sein. Aber ich erinnere mich an die Situation in Afghanistan in den 80ern. Die Russen drangen dort ein, aber mit der Zeit erwies sich das für sie als viel zu teuer. Eine Intervention ist ein sehr teures Projekt, und es kann nicht lange dauern“, führt seine Worte die ukrainische Nachrichtenagentur UNIAN an.

Nach seiner Ansicht wäre ein Eindringen „nicht einfach teuer, sondern auch erfolglos“.

Allerdings rief er die Ukraine dazu auf, sich selbst um ihr Schicksal zu kümmern, denn „keiner wird jemanden unterstützen, der nicht bereit ist, für sich selbst einzustehen“.

„Amerika ist heute sehr auf eigene Probleme konzentriert – auf den Terrorismus. Wie die Ukraine sich der ganzen Welt präsentiert, ist kritisch wichtig. Wenn man mir gesagt hätte, dass die Ukraine einen Rat brauche, würde ich sagen, dass man nicht nur in militärischer Hinsicht stark sein müsse, sondern auch alle Institute stärken müsse – und dies ist euer kürzester Weg zum Erfolg“, erklärte Devine.

Jack Devine ist ein Veteran der CIA , der dort von 1967 bis 1999 gearbeitet hatte und am Militärputsch in Chile sowie an der Festnahme des Drogenbarons Pablo Escobar 1993 beteiligt war.

Die ukrainischen Beamten orakeln regelmäßig ein „offenes Eindringen“ Russlands. In letzter Zeit spricht darüber besonders oft der ukrainische Präsident Petro Poroschenko. So erklärte er am 28. November, dass die Gefahr eines „totalen Krieges“ mit Russland existiere.