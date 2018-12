Gewalttätige Proteste in Frankreich: Außenminister verbittet sich Trump-Einmischung

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hat am Sonntag von US-Präsident Donald Trump gefordert, sich nicht in die Angelegenheiten Frankreichs einzumischen. So reagierte Le Drian auf Trumps Tweets über die andauernden Massenproteste der "Gelbwesten"-Bewegung gegen die Erhöhung der Spritpreise.