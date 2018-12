Krawalle in Paris: Israel rechnet mit bis zu 200.000 Migranten aus Frankreich

Vor dem Hintergrund der andauernden Ausschreitungen in Frankreich macht sich Israel auf die Aufnahme von bis zu 200.000 Migranten gefasst. Nach Angaben des Ministers für Diaspora-Angelegenheiten, Naftali Bennett, ziehen so viele französische Juden in Erwägung, in der nächsten Zeit nach Israel auszuwandern.