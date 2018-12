USA bereiten Staatsstreich in Venezuela vor – Präsident Maduro

„Derzeit wird ein Versuch in Gang gesetzt und vom Weißen Haus koordiniert“, das demokratische Leben Venezuelas zu unterbinden und „einen Staatstreich gegen die in unserem Land bestehende Verfassung und Demokratie zu versuchen“, wird Maduro von AVN zitiert.

Darüber hinaus versprach Maduro, eine Pressekonferenz durchzuführen, um Details und Angaben zu dieser Verschwörung vorzulegen.

Anfang August hatte der venezolanische Kommunikationsminister Jorge Rodríguez erklärt, dass ein Attentat auf Maduro fehlgeschlagen sei. Unbekannte sollen damals mittels Drohnen mehrere Sprengladungen vor das Gebäude des Hohen Militärkommandos in Caracas, wo der Staatschef anlässlich einer Militärparade eine Rede hielt, gebracht und gezündet haben. Maduro brach seine Rede ab und verließ die Bühne. Sieben Soldaten der Nationalgarde seien verwundet worden, der Staatschef sei unverletzt geblieben.

© AP Photo / Xinhua Nach mutmaßlichem Drohnenangriff: Wie sicher ist der Luftraum?

Später machte Maduro die einheimische Opposition und die kolumbianischen Behörden für die Attacke verantwortlich. Das Außenministerium Kolumbiens wies in einer Erklärung die Beschuldigungen über die Beteiligung Bogotas an dem Anschlag zurück. Der Berater des US-Präsidenten für nationale Sicherheit, John Bolton, erklärte gegenüber dem Fernsehsender Fox News, die US-Behörden seien in keiner Weise in das Attentat auf Maduro involviert.

Im September hatte die Zeitung „The New York Times“ unter Berufung auf amerikanische und venezolanische Quellen berichtet, dass Mitarbeiter des US-Administration seit Herbst vergangenen Jahres Geheimverhandlungen mit oppositionell gestimmten Militärs führen würden, die Pläne zum Sturz von Maduro hätten.