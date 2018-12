USA: Kongress-Abgeordneter stellt Trump Gefängnis in Aussicht

„Es besteht eine sehr reale Möglichkeit, dass an dem Tag, an dem Donald Trump sein Amt verlässt, das Justizministerium ihn anklagen kann“, sagte Schiff in der Sendung „Face the Nation“ des TV-Senders CBS.

Trump könnte „der erste Präsident seit langem werden, der wirklich Gefahr läuft, im Gefängnis zu landen“, betonte Schiff.

„Wir haben über die Frage der Begnadigung diskutiert, die der Präsident bestimmten Menschen anbieten kann oder mit der er sie necken kann. In Zukunft könnte sich jedoch eine noch größere Frage ergeben, wenn der nächste Präsident entscheiden wird, ob er Donald Trump begnadigen soll“, so der Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses.

Die Möglichkeit, eine Anklage gegen Trump zu erheben, hänge auch damit zusammen, dass sein Anwalt Michael Cohen der Ex-Pornodarstellerin Stephanie Clifford und dem Ex-Model Karen McDougall wegen einer angeblichen Affäre mit dem heutigen US-Präsidenten auf dessen direkte Anweisung Schweigegeld gezahlt haben soll.

Zuvor hatte Schiff erklärt, die Politik von Donald Trump gegenüber Russland und Saudi-Arabien werde von finanziellen Verbindungen beeinflusst.

