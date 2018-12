Experte: Merkels Nachfolgerin wünscht Serbien nur Gutes, aber nicht ganz Serbien

Nenad Radicevic, der Berliner Korrespondent des serbischen Fernseh- und Radiosenders RTS, betrachtet die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer als einen weiteren Sieg für Angela Merkel.

Im Kampf um die CDU-Spitze seien zwei Strömungen in der CDU aufeinander geraten: die liberale, zu der auch Merkel selbst und die Kramp-Karrenbauer gehöre, und die konservative um Friedrich Merz und seinen Unterstützer Wolfgang Schäuble, urteilte Radicevic in einem Gespräch mit Sputnik. „Es war im Grunde eine Schlacht zwischen Merkel und Schäuble.“

Dass sich Kramp-Karrenbauer auf dem Parteitag in Hamburg mit rund 51 Prozent der Stimmen nur knapp durchgesetzt habe, deute auf zwei ideologische Lager in der CDU hin: Die einen glauben, dass Merkel zu stark nach links gerückt sei, die anderen wiederum halten das für gar nicht so schlecht, so der Journalist weiter.

Kramp-Karrenbauer gehöre zwar zum innerparteiischen Lager Merkels, sei jedoch in Sachen Migration, gleichgeschlechtliche Ehen und Abtreibungen etwas konservativer.

„Ich denke, Merkel hatte sich für Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin entschieden, weil sie hofft, dass diese es schaffen wird, die Konservativen und die Liberalen in der CDU miteinander zu versöhnen“, resümiert der serbische Journalist.

Auch für den Politologen Predrag Rajic vom serbischen Zentrum für soziale Stabilität steht Annegret Kramp-Karrenbauers Wahlsieg für Tradition bei der CDU und für die Kontinuität des politischen Kurses, den Deutschland bereits 2005 eingeschlagen hat.

Insofern erwartet der Experte keinen Kurswechsel gegenüber Serbien und dem Kosovo.

„Die Amtsnachfolgerin wird sich bei der Bestimmung ihrer Serbien-Politik von Merkel beeinflussen lassen. Die beiden nächsten Jahre reichen der Kanzlerin bestimmt aus, um Kramp-Karrenbauers mit der Situation auf dem Balkan vertraut zu machen.“

Die jetzige Kanzlerin bezeichnet Rajic als einen „Freund Serbiens“. Nicht zuletzt ihre guten persönlichen Beziehungen zu dem serbischen Präsidenten Vucic hätten da eine Rolle gespielt.

Er erwarte, dass Merkel auch Kramp-Karrenbauer „in diese Bahnen lenken wird, und dass Deutschland unser Partner bleibt und weiter auf dem Weg der EU-Integration unterstützt“.

Aber auch im Kosovo-Streit müsse Serbien mit keinerlei Kurswechsel Deutschlands rechnen.

„Deutschland wünscht aufrichtig alles Gute für Serbien, aber nur für ein Serbien, das sich bis zum Kopaonik (Grenze zur selbsterklärten Republik Kosovo – Anm. d. Red.) erstreckt. Darin stimmen wir nicht überein“, schlussfolgert der Politologe.