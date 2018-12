Massen-Unruhen in Frankreich: Macron ruft „wirtschaftlichen Ausnahmezustand“ aus

Nach einer weiteren Krawallnacht in Paris und vor dem Hintergrund der gewaltsamen Proteste landesweit hat der französische Präsident Emmanuel Macron einen „wirtschaftlichen und sozialen Ausnahmezustand“ über Frankreich verhängt. Zugleich stellte er eine Erhöhung des Mindestlohns in Aussicht.

In einer TV-Ansprache an die Nation hat Macron am Montag die Gewaltanwendung während der Proteste der „Geldwesten“ scharf verurteilt. Dafür gebe es keine Rechtfertigung, sagte der Staatschef. Dabei zeigte er Verständnis für die Wut der Franzosen.

„Ich rufe heute den wirtschaftlichen und sozialen Ausnahmezustand aus“, sagte Macron. „Wir wollen ein Frankeich der Würde, ein Frankeich der Arbeit aufbauen, ein Frankreich, in dem unsere Kindern besser leben als wir.“

Der Mindestlohn in Frankreich werde ab 2019 um 100 Euro im Monat angehoben werden. Zugleich werde die Regierung härter gegen Steuersünder vorgehen. Französische Unternehmen sollen in Frankreich Steuern zahlen, forderte Macron. Nach seiner Einschätzung erlebt Frankreich gerade einen „historischen Augenblick“.

Einen genauen Plan zur Bewältigung der Krise werde er am Dienstag dem Parlament vorlegen.

Die wachsende soziale Ungleichheit bringt seit drei Wochen Hunderttausende Franzosen auf die Barrikaden. In Paris kommt es immer wieder zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten in gelben Westen und Sicherheitskräften. Es gibt Tote und Verletzte. Allein in Paris sind Hunderte Menschen in Gewahrsam gelandet.