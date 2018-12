Putin-Merkel-Telefonat: Vorfall von Kertsch und INF-Vertrag im Fokus

Der russische Präsident Wladimir Putin und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel haben in einem Telefonat den Vorfall in der Straße von Kertsch erörtert und ebenso die Themen INF-Vertrag und Syrien berührt. Dies meldet der Kreml-Pressedienst. Es wird betont, dass das Gespräch auf Initiative der deutschen Seite stattgefunden habe.

„Die Lage, die sich infolge der Verletzung der Staatsgrenze Russlands durch ukrainische Schiffe am 25. November gefügt hatte, wurde weiter erörtert. Dabei ist das gegenseitige Interesse an der Nichtzulassung einer Eskalation der Spannung im Asowschen und Schwarzen Meer sowie an der Regelung von Problemen geäußert worden, die eine Folge der provokativen Handlungen der ukrainischen Behörden geworden sind“, heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus wurde das Thema der syrischen Krise angesprochen, es wurde auch der prioritäre Charakter der Aufgaben zur Förderung des intersyrischen Dialogs und zur Bildung des Verfassungskomitees betont.

© Sputnik / Wladimir Astapkowitsch Berlin lüftet Details von Gespräch Merkel-Putin in Buenos Aires

„Die führenden Politiker tauschten zudem Meinungen zur Situation im Bereich der strategischen Sicherheit im Zusammenhang mit der Absicht der USA aus, aus dem INF-Vertrag auszusteigen. Es wurde vereinbart, die Kontakte auf verschiedenen Ebenen fortzusetzen“, heißt es ferner in dem Dokument.