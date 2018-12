EU-Reformen wegen Turbulenzen in Frankreich in Gefahr – Deutscher Handelspräsident

Die Unruhen in Frankreich können laut dem Präsidenten des deutschen Außenhandelsverbands Holger Bingmann einen Bremseffekt auf die geplanten Reformen in der EU haben.

„Nur ein wirtschaftlich starkes Frankreich ist auch politisch stark. Und wir brauchen dringend einen starken Partner an unserer Seite, um in Europa weiterzukommen“, erklärte der BGA-Präsident am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

© REUTERS / Stephane Mahe So viel wird Macrons Ausnahmezustand kosten

Es sei bitter, dass Frankreich, das zuletzt wichtige Impulse für die Zukunft Europas gesetzt habe, durch innerfranzösische Probleme ausgebremst werde. Das könne Deutschland, zu dessen wichtigsten Handelspartnern Frankreich zähle, nicht egal sein, betonte Bingmann.

Die Verschiebung von Steuererhöhungen und die Anhebung des Mindestlohns bezeichnete er als „problematisch”. Frankreich müsse die aktuellen Probleme mit strukturellen Reformen angehen.

