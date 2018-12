Trump droht mit Regierungsstillstand wegen Mauer-Finanzierung

„Wenn wir auf die eine oder andere Weise nicht bekommen, was wir wollen, werde ich die Regierung stilllegen”, zitiert die Agentur Reuters Trump. Die Finanzierung wichtiger Aufgaben der Regierungsbehörden in den USA ist nur noch bis 21. Dezember gesichert. Gelingt bis dahin kein Kompromiss mit den Demokraten, müssen Behörden und andere öffentliche Stellen ihre Arbeit einstellen.

„Ich werde stolz die Regierung stilllegen, wenn es um die Sicherheit an der Grenze geht”, so Trump in der im Fernsehen gezeigten Liveübertragung des Auftaktstatements des Treffens mit den demokratischen Spitzenpolitikern Chuck Schumer und Nancy Pelosi.

„Die Menschen in unserem Land wollen keine Kriminellen und Leute, die viele Probleme haben und mit Drogen in unser Land strömen”, so Trump weiter.

Der Staatschef fordert fünf Milliarden Dollar zur Finanzierung der Mauer und Sicherheitsmaßnahmen entlang der Grenze zum südlichen Nachbarn. Es wurde erwartet, dass Schumer und Pelosi, die die Fraktionen der Demokraten im Senat und im Repräsentantenhaus anführen, nur 1,3 Milliarden Dollar anbieten.

Zuvor war berichtet worden, dass sich ein großer Migrationszug aus Mittelamerika der amerikanischen Grenze nähert. Trump drohte gar mit dem Einsatz des Militärs, um diesen zu stoppen.