Schwelle für Misstrauensvotum gegen May erreicht

Die britische Premierministerin Theresa May muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Am Mittwoch sei die Schwelle für die erforderliche Zahl an konservativen Abgeordneten erreicht worden, teilte die Nachrichtenagentur Reuters unter Verweis auf den zuständigen Ausschussvorsitzenden am Mittwoch mit.

Eine Abstimmung ist demnach noch für Mittwochabend geplant. Nach der Absage des Brexit-Votums im Unterhaus hatten immer mehr Konservative ein parteiinternes Misstrauensvotum gegen May angestrebt.

© AP Photo / Firdia Lisnawati IWF-Chefin warnt London vor „düsterem Szenario“ nach Brexit

Zuvor war berichtet worden, dass May Berlin und andere EU-Hauptstädte am Dienstag bereiste, um der Europäischen Union Zugeständnisse abzuringen, vor allem was die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland anbelangt.

Laut dem Statut der Konservativen Partei müssen sich mindestens 15 Prozent der Abgeordneten per Brief für ein Misstrauensvotum aussprechen, so die Süddeutsche Zeitung. Das entspreche derzeit 48 Parlamentariern. Die Schwelle von 15 Prozent sei überschritten worden, so die Zeitung unter Berufung auf Graham Brady, den Vorsitzenden des einflussreichen Parlamentskomitees.