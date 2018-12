US-Botschafter: Südkorea soll mehr für Washingtons Truppen ausgeben – Medien

Der US-Botschafter in Seoul Harry Harris hat am Dienstag angedeutet, dass Südkorea mehr für den Unterhalt der US-Streitkräfte zahlen sollte. Darüber schreibt die südkoreanische Tageszeitung Chosun Ilbo.

Harris sprach am Dienstag auf einer Weihnachtsfeier, die von der „American-Korean Friendship Society“ veranstaltet wurde.

Washington sei dankbar für die beträchtlichen Ressourcen, die Südkorea dem bilateralen Bündnis zur Verfügung stelle, aber Seoul könne und solle mehr tun, so Harris der Zeitung zufolge.

© AP Photo / Lee Jin-man Präsident Moon wirbt für US-Truppen im vereinigten Korea

Der Botschafter brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die zwei Staaten rechtzeitig ein entsprechendes Abkommen schließen könnten.

Am Dienstag begann in Washington und Seoul die zehnte Gesprächsrunde über die Verteilung der Ausgaben für die in Südkorea stationierten US-Truppen.

Die Administration in Seoul gibt zu diesem Zweck umgerechnet etwa 860 Millionen Dollar pro Jahr aus.

In einer früheren Gesprächsrunde forderte Washington Seoul auf, seinen Anteil um 50 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, berichtet Chosun Ilbo.

Die derzeitige Vereinbarung über die Stationierung von 28.500 US-Militärs im Süden der Halbinsel läuft am 31. Dezember aus.