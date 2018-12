Österreichische Außenministerin Kneissl bewertet Armee-Gründung im Kosovo

„Einseitige Schritte sollten vermieden werden – sie wirken sich negativ auf den Dialogprozess aus. Frieden wird nicht durch den Aufbau von Armeen geschaffen. Daher halte ich den heutigen Beschluss des kosovarischen Parlaments über den Beginn eines Umbaus der Kosovo Security Forces in eine Armee für nicht hilfreich“, zitieren österreichische Medien Kneissl.

Die Normalisierung der Beziehungen des Kosovo mit Serbien sei nämlich für die EU-Integrationsbemühungen des Kosovo prioritär.

Die kosovarische Regierung möge den Dialog mit allen Bevölkerungsgruppen im Kosovo suchen und sich eng mit der Nato, der EU und ihren Partnern abstimmen.

Die Umwandlung der Sicherheitskräfte müsse so erfolgen, dass die regionale Sicherheit und Stabilität „gestärkt statt geschwächt wird”, betonte die Außenministerin.

Das Parlament im Kosovo hat am Freitag ein Gesetzespaket zur Umwandlung der Kosovo-Sicherheitskräfte (KSF) in eine reguläre Armee gebilligt. Somit soll die Truppenstärke von derzeit 2500 Mann auf 5000 Mann verdoppelt werden. In den kommenden drei Jahren sollen für die Gründung der Armee 300 Millionen Euro bereitgestellt werden.

Das russische Außenministerium hat den Beschluss verurteilt. Dieser Schritt verletze die Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats und bedeute eine Zuspitzung der Lage auf dem Balkan, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums.