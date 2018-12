INF-Vertrag: Was russischer Verteidigungschef seinem US-Amtskollegen vorschlägt

Russlands Verteidigungsminister, Armeegeneral Sergej Schoigu, hat in einem Schreiben an seinen US-Amtskollegen James Mattis vorgeschlagen, die Differenzen zwischen Russland und den USA bei den Bedingungen zur Einhaltung des INF-Vertrages zu besprechen. Dies teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsamtes, Generalmajor Igor Konaschenkow, mit.

Schoigu hatte vor mehreren Tagen zwei Schreiben an Pentagon-Chef James Mattis gerichtet. Im Ersteren wird große Besorgnis über die zunehmenden kurdisch-arabischen Auseinandersetzungen in dem von den USA kontrollierten Gebiet Syriens geäußert.Im Letzteren wird, so Konaschenkow, vorgeschlagen, „eine Diskussion zu den Differenzen zwischen den beiden Ländern hinsichtlich der Bedingungen der Einhaltung des Vertrages über Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite (INF-Vertrag) durchzuführen“.

In dem Schreiben werde auch betont, dass die russische Seite zu einem offenen und sachlichen Dialog mit dem Pentagon zu allen aktuellen Problemen der gemeinsamen Agenda bereit sei.

Nach Ablauf des dritten Tages seit der Übermittlung des Schreibens sei nicht einmal eine formelle Reaktion auf den Vorschlag des russischen Verteidigungsministeriums erfolgt, sagte der Militärsprecher.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte Anfang Dezember erklärt, Russland habe noch zwei Monate Zeit, um „zur Erfüllung des INF-Vertrages zurückzukehren“. Sollte dies nicht geschehen, würde Washington die Verpflichtungen aus dem INF-Vertrag aussetzen.

Moskau und Washington hatten einander in den letzten Jahren regelmäßig beschuldigt, den INF-Vertrag verletzt zu haben. Russland hat wiederholt erklärt, seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nachzukommen. Laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow hat Moskau selbst ernst zu nehmende Fragen an die USA hinsichtlich der Erfüllung des Vertrages durch die Amerikaner.