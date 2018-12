Protest gegen Macron-Politik – Franzosen gehen erneut auf die Straße

Obwohl Präsident Emmanuel Macron Zugeständnisse in der Sozialpolitik versprochen hat, kommt Frankreich nicht zur Ruhe. Am Samstag gehen die Proteste, wohl die schlimmsten seit Jahren, weiter. Die Sicherheitskräfte sind mit einem Großaufgebot und Panzerwagen vor Ort. Sputnik sendet aus Paris.

Hunderte Demonstranten versammeln sich am Samstagvormittag in verschiedenen Teilen der französischen Hauptstadt. Sie wollen zu den Champs-Élysées marschieren, wie ein Sputnik-Korrespondent vor Ort berichtet.

Die Polizei zählte in den frühen Morgenstunden in Paris rund 1000 Demonstranten. Mindestens 50 Menschen seien bereits festgenommen worden. Landesweit gebe es rund 2000 Demonstranten. Die Polizei hat allein in Paris 8000 Sicherheitskräfte und 14 Panzerwagen in Stellung gebracht. Die Sicherheitskräfte setzen erneut Tränengas ein.

​

Die wachsende soziale Ungleichheit bringt seit vier Wochen Hunderttausende Franzosen auf die Barrikaden. In Paris kommt es immer wieder zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten in gelben Westen und Sicherheitskräften. Es gibt Tote und Verletzte. Hunderte Menschen landeten in Gewahrsam.

Am Montag hatte Präsident Emmanuel Macron in einer TV-Ansprache eine Erhöhung des Mindestlohns versprochen. Dies ist eine der Hauptforderungen der Demonstranten. Dennoch gehen die Proteste weiter.