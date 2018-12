„Russland-Affäre“: So viel kosteten bereits die US-Ermittlungen - Medien

Seit Beginn der Ermittlungen gegen die angebliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf im Jahr 2016 haben die USA mehr als 25 Millionen US-Dollar (zirka 22 Millionen Euro) ausgegeben. Das berichtete die Agentur AP am Samstag unter Verweis auf einen Bericht des US-Justizministeriums.

Laut dem Dokument haben die Ermittlungen allein von April bis September dieses Jahres 4,6 Millionen US-Dollar (etwa vier Millionen Euro) gekostet. Drei Millionen US-Dollar (2,6 Millionen Euro) davon seien für die Gehälter von Mitarbeitern, darunter auch die des US-Justizministeriums, bereitgestellt worden. Weitere 580.000 US-Dollar seien für Reisen und Unkosten bestimmt gewesen, heißt es.

© AP Photo / Richard Drew Trumps Ex-Anwalt gesteht Lügen in Russland-Affäre

In den USA laufen noch immer Ermittlungen zu der angeblichen Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf. Zuvor hatte der Sonderermittler Robert Mueller 13 russische Bürger und Unternehmen einer Einmischung in die US-Wahl beschuldigt. Dabei wurden keinerlei Beweise für diese Vorwürfe erbracht.

Moskau hat Anschuldigungen dieser Art wiederholt entschieden zurückgewiesen.