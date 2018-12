Bombenangriff auf Moschee: US-Koalition meldet Tötung von IS-Terroristen

Bei einem Luftangriff der US-geführten Koalition ist am Samstag ein Kommandostand der Terrormiliz IS* zerstört worden, der in einer Moschee der Stadt Hajin im Osten Syriens untergebracht war, berichtet die Pressestelle der Koalition.

„Der IS nutzt für seine Angriffe auf unsere Koalitionspartner weiterhin Gebäude, die geschützt werden müssen, und ignoriert damit die Infrastruktur und das Leben unschuldiger Menschen. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich mindestens 16 bis an die Zähne bewaffnete IS-Kämpfer in dem Kommandostand, die dieses Gebäude zur Leitung von Attacken gegen unsere Koalitionspartner nutzen“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Bei dem Luftschlag sind diese Terroristen, die eine unmittelbare Bedrohung darstellten, getötet und ein weiteres Objekt des operativen Potentials des IS* vernichtet worden“, hieß es.

*IS (Islamischer Staat) – in Russland verbotene Terrorvereinigung.