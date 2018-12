Territorialstreit mit Russland: Was Japaner dazu denken - Umfrage

53,2 Prozent der Japaner sind der Meinung, dass die Regierung von Shinzo Abe sich bei den Verhandlungen mit Moskau zunächst auf die Rückgabe von zwei der vier umstrittenen Inseln konzentrieren müsse. Der Status der übrigen Inseln könnte in weiteren Konsultationen bestimmt werden. Das ergab eine von der Agentur Kyodo vorgenommene Umfrage.

28,6 Prozent der Befragten bestehen auf „der Rückgabe aller vier Inseln“. Weitere 7,3 Prozent meinten, nur zwei Inseln könnten an Japan zurückgegeben werden.

© Sputnik / Wladimir Fedorchenko Wann löst Japan Territorialstreit mit Russland? – Zeitung

In Singapur hat am 14. November ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem japanischen Premier Shinzo Abe stattgefunden. Wie Abe nach Abschluss des Gesprächs erklärte, haben sich die beiden Seiten darauf verständigt, die Verhandlungen über einen Friedensvertrag auf der Basis der Gemeinsamen sowjetisch-japanischen Deklaration von 1956 zu beschleunigen.

In dem Dokument wurde die beiderseitige Bereitschaft fixiert, einen Friedensvertrag zu schließen, worauf die Sowjetunion die Inseln Habomai und Schikotan an Japan übergeben sollte. Die Deklaration wurde von den beiden Seiten ratifiziert, dann aber hat Japan auf die Umsetzung der Deklaration verzichtet und darauf bestanden, dass alle vier Inseln — Kunaschir, Iturup, Schikotan und Habomai — als Bedingung für den Abschluss des Friedensvertrages an Japan übergeben werden.

Diese Position hat Japan bis zuletzt beibehalten.