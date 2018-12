Polens Außenminister sieht in Frankreich „kranken Mann Europas“

Ihm zufolge ist mit Frankreich „etwas nicht in Ordnung“. Dies bestätige sowohl der jüngste Terroranschlag in Straßburg als auch die Tatsache, dass Präsident Emmanuel Macron von den Reformen unter Druck der Proteste abweicht.

„Frankreich ist der kranke Mann Europas (…) und Polen ist sein Lichtblick“, zitiert die Zeitung „Gazeta Prawna“ den polnischen Außenminister.

Macron verteidige sich, indem er versuche, jemanden außerhalb des Landes für die Ereignisse in Frankreich verantwortlich zu machen.

„Jetzt versteht Polen: Wenn etwas schief geht, muss man zuerst zu Hause alles in Ordnung bringen“, unterstrich Czaputowicz.

© AFP 2018 / Valery Hache Oben ohne gegen Macron: Frauen demonstrieren mit nackten Brüsten in Paris – FOTOS und VIDEO

In gelbe Warnwesten gekleidete Französinnen und Franzosen protestieren seit Wochen gegen zu hohe Spritpreise, eine geplante Ökosteuer sowie gegen Präsident Emmanuel Macrons Reformpolitik. Die Bewegung ziehe Menschen aus sämtlichen Gesellschaftsschichten an, so die Medien.

In Paris kommt es immer wieder zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Es gibt Tote und Verletzte. Hunderte Menschen landeten in Gewahrsam.

Am vergangenen Montag hatte Präsident Emmanuel Macron in einer TV-Ansprache eine Erhöhung des Mindestlohns versprochen. Dies ist eine der Hauptforderungen der Demonstranten. Dennoch gehen die Proteste weiter.