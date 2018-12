Politologe: USA fürchten Schmach im Kampf um die Arktis mit Russland

Die USA haben auf eine Übung in der Arktis verzichtet – aus Furcht vor möglichen Ausfällen ihres Eisbrechers. Denn in diesem Fall müssten sie Russland um Hilfe bitten. Der russische Politologe Geworg Mirsajan vermutete in einem Interview für den Radiosender Sputnik, dass die Amerikaner Angst vor einem geopolitischen Fiasko haben.