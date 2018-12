Rücknahme Justizreform in Polen, Weiterer Flüchtlingspakt, Japan will Flugzeugträger

+++ Rücknahme von Justizreform in Polen +++ Weiterer Pakt zum Umgang mit Flüchtlingen +++ Japan will Flugzeugträger +++ Streik bei Amazon – Heißhunger - Schlafentzug setzt Belohnungssystem in Gang +++ Räuber mit Süßigkeiten in die Flucht geschlagen +++

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Dienstag geschehen ist.

Rücknahme von Justizreform in Polen

In Polen ist die umstrittene Justizreform teilweise zurückgenommen worden. Präsident Duda unterzeichnete ein Gesetz, das die Absenkung der Altersgrenze für Richter des Obersten Gerichts aufhebt. Mit der abgesenkten Altersgrenze hatte die polnische Regierung mehr als ein Drittel der Obersten Richter zum Rücktritt gezwungen.



Weiterer Pakt zum Umgang mit Flüchtlingen

Eine Woche nach Annahme des umstrittenen UN-Migrationspakts in Marokko haben sich die Vereinten Nationen auf einen weiteren Pakt zum Umgang mit Flüchtlingen geeinigt. 181 der 193 Mitgliedstaaten stimmten in der Vollversammlung für das Papier. Nur die USA und Ungarn stimmten dagegen. Drei Staaten enthielten sich, die weiteren Länder blieben der Sitzung fern.



Japan will Flugzeugträger

Japan soll angesichts der zunehmenden militärischen Machtdemonstration Chinas erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges einen Flugzeugträger erhalten. Zu diesem Zweck soll ein Zerstörer, der bisher nur für den Transport von Helikoptern ausgelegt ist, umgebaut werden. Nach Auffassung von Kritikern legt sich Japan damit praktisch einen Flugzeugträger zu, der künftig auch für Angriffe genutzt werden könne und damit gegen die pazifistische Nachkriegsverfassung verstieße.



Heißhunger — Schlafentzug setzt Belohnungssystem in Gang

Nach einer kurzen Nacht mit Heißhunger auf Schokolade, Burger und anderes Junk-Food aufzuwachen, dafür wurde bisher ein gestörter Hormonhaushalt verantwortlich gemacht. Der «Müdigkeitsappetit» könnte aber auch ganz anders entstehen, wie Forscher der Universität Köln nun im Fachblatt «Journal of Neuroscience» berichten. Sie fanden Hinweise darauf, dass der Schlafentzug das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert und die Lust auf fettige Snacks ankurbelt.



Räuber mit Süßigkeiten in die Flucht geschlagen

Die Angestellte einer Tankstelle in Hessen hat einen bewaffneten Räuber mit einer Dose voller Süßigkeiten in die Flucht geschlagen. Der mit einem Schal maskierte Mann bedrohte die Frau in Viernheim mit einer Pistole. Der Räuber forderte von der 59-Jährigen Geld — doch diese warf stattdessen eine Süßigkeiten-Dose nach ihm. Der Täter rannte daraufhin fluchtartig aus der Tankstelle und entkam.