Putin verlangt vom Militär schnelleres Entscheiden

Wladimir Putin erwartet von den Führungskräften der russischen Streitkräften mehr Entscheidungsschnelligkeit.

Herausforderung US-Raketenschild: Russische Raketentruppen treffen Vorsorge

„Heute wird der Ausgang kleiner Kämpfe und großer Operationen buchstäblich binnen Sekunden entschieden“, sagte der russische Präsident am Donnerstag in einer Kollegiumssitzung des Verteidigungsministeriums in Moskau.

„Es ist deshalb wichtig, die Zeit der Beschlussfassung zu verkürzen, und das auf allen Ebenen von höheren Offizieren bis hin zur unteren Führungsebene.“

Dafür müssten die Führungskette und die Kommunikation in der Truppe verbessert werden ebenso wie die Aufklärung und elektronische Kampfführung, forderte Putin. Er rief die russischen Streitkräfte auf, die Erfassung, Übertragung und Verarbeitung von Daten auf ein neues Niveau zu bringen.