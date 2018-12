Michel bietet Rücktritt an, Schwarz-Grün in Hessen steht, Drei Tote nach Schüssen

+++ Belgischer Ministerpräsident bietet Rücktritt an +++ Schwarz-Grün in Hessen steht +++ Drei Tote nach Schüssen in Heidelberger Hochhaus +++ Verbot von Einweg-Plastik beschlossen +++ ISS-Kommando an Russen übergeben +++

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Michel bietet Rücktritt an

Belgiens Ministerpräsident Charles Michel will sein Amt niederlegen. Das kündigte er im Parlament an. Er bot König Philippe seinen Rücktritt an. Dieser will im Laufe des Tages zwischen den Parteien vermitteln. Michels Minderheitsregierung war vor ein paar Tagen am Streit über den UN-Migrationspakt zerbrochen.

Schwarz-Grün in Hessen steht

CDU und Grüne wollen ihr Regierungsbündnis in Hessen fortsetzen. Nach mehr als elfstündigen Verhandlungen einigten sich beide Parteien am frühen Morgen auf einen neuen Koalitionsvertrag. Ministerpräsident Bouffier und sein Stellvertreter Al-Wazir zeigten sich zufrieden mit dem ausgehandelten Papier. Inhaltliche Details des Koalitionsvertrages wurden noch nicht bekanntgegeben.

Drei Tote nach Schüssen in Heidelberger Hochhaus

Nach Schüssen in einem Hochhaus in Heidelberg hat die Polizei drei Leichen in einer Wohnung gefunden, zwei Männer und eine Frau. Es werde nach ersten Erkenntnissen von einem Familiendrama ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler vermuten, dass sich der Täter unter den Toten befindet. In der Wohnung im 15. Stock fanden die Polizisten auch eine Schusswaffe. Eine Anwohnerin hatte die Schüsse gehört und den Notruf gewählt.

Verbot von Einweg-Plastik beschlossen

Das EU-Verbot von Plastiktellern, Trinkhalmen und anderen Wegwerfprodukten aus Kunststoff ist unter Dach und Fach. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich in Brüssel auf die Einzelheiten, teilte die österreichische Ratspräsidentschaft mit.

ISS-Kommando an Russen übergeben

Vor seiner für Donnerstag geplanten Rückkehr auf die Erde hat der deutsche ISS-Kommandant Alexander Gerst die Führung der Raumstation an seinen russischen Kollegen Oleg Kononenko übergeben. Nach rund einem halben Jahr im All soll Gerst gemeinsam mit seiner US-Kollegin Serena Auñón-Chancellor und dem Kosmonauten Sergej Prokopjew mit einer Sojus-Kapsel in der kasachischen Steppe landen.