Angehender Präsident Brasiliens verspricht Ausstieg aus UN-Migrationspakt

„Leider hat der amtierende Außenminister (Aloysio Nunes – Anm. d. Red.) den UN-Migrationspakt unterzeichnet. Alle wissen wohl, was in Frankreich geschieht: Das Leben an einigen Orten in Frankreich ist unerträglich geworden (…). Wir wollen das für Brasilien nicht“, erläuterte Bolsonaro.

Er fügte hinzu, er sei nicht gegen Einwanderer, aber es werde sehr strenge Kriterien geben, um nach Brasilien einzureisen.

„Wir werden den Migrationspakt (für Brasilien – Anm. d. Red.) kündigen“, so Bolsonaro.

© AP Photo / Markus Schreiber Uno nimmt umstrittenen Migrationspakt an

Der Pakt war am 10. Dezember in Marrakesch von der UN-Generalversammlung unter Beteiligung von Delegationen diverser Ebenen aus 162 Staaten angenommen worden.

Das Dokument, dessen Text im Laufe einer sechsmonatigen Erörterung praktisch von allen UN-Mitgliedsstaaten ausgearbeitet wurde, ist juristisch nicht verbindlich; es öffnet lediglich eine Möglichkeit zur globalen Kooperation in diesem Bereich.

Es wird erwartet, dass der Pakt bei der Sitzung der UN-Vollversammlung am 19. Dezember gebilligt wird.