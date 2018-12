Kiew verlegt Truppen zur Küste des Asowschen und des Schwarzen Meeres

Die Ukraine verlegt ihre Lande- und Sturmtruppen zur Küste des Asowschen und des Schwarzen Meeres. Das teilte Präsident Petro Poroschenko am Donnerstag bei einem Besuch in dem von Kiew kontrollierten Teil des Gebiets Donezk mit.

Zuvor hatte er bereits von der Umdislozierung von Truppen in einige „für die Verteidigung wichtige Regionen“ gesprochen. Nach dem jüngsten Zwischenfall im Schwarzen Meer, als die russische Küstenwache drei ukrainische Schiffe samt Besatzungen wegen der Verletzung der Staatsgrenze Russlands aufgebracht hatte, riefen die ukrainischen Behörden für 30 Tage Kriegszustand in zehn Gebieten aus, darunter in Lugansk und Donezk sowie im Einzugsgebiet des Asowschen Meeres.

© Sputnik / Valery Melnikov Kriegsrecht als Schirm: Kiew erwägt Provokationsplan und verlegt Offensivkomponenten in Donbass – Sacharowa

Mehr zum Thema: Weiterer Zwischenfall vor der Meerenge von Kertsch

„Somit wurde die Kampfbereitschaft der ukrainischen Armee erhöht. Mobilisiert wurden zusätzliche Einheiten des Grenzschutzes, der Nationalgarde, der Polizei und des Sicherheitsdienstes. Die Staatsgrenze wird verstärkt bewacht“, wurde Poroschenko vom TV-Sender Fünfter Kanal zitiert.

Mehr zum Thema: FSB nennt Hauptziel ukrainischer Provokationen im Asowschen Meer