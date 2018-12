USA wollen sich offenbar auch aus Afghanistan zurückziehen

Die USA sind seit 2001 in Afghanistan mit Truppen präsent. Etwa 14.000 Soldaten sind dort immer noch stationiert – ein Frieden in dem Land ist dennoch weiterhin nicht in Sicht. Nun berichten unter anderem die „New York Times“ und das „Wall Street Journal“, dass etwa die Hälfte dieser Truppen abgezogen werden soll. Die Zeitungen berufen sich dabei auf namentlich nicht genannte Regierungsbeamte.

Auch andere Medien wie der Fernsehsender CNN sowie die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters berichten von entsprechenden Plänen der Trump-Administration.

Der US-Präsident soll das Verteidigungsministerium bereits angewiesen haben, den Truppenabzug einzuleiten. Der Abzug könnte in wenigen Wochen ausgeführt werden.

Zuvor hatte Trump angekündigt, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen. Der „IS“* sei dort besiegt, die USA könnten ihre Soldaten also heimholen, so der US-Präsident.

Im Zusammenhang mit den überraschenden Ankündigungen der USA zum Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan könnte der Rückzug von US-Verteidigungsminister James Mattis stehen. Der Pentagon-Chef scheidet Ende Februar aus der US-Regierung aus, teilte Trump in der Nacht zum Freitag mit.

* IS – Islamischer Staat, eine in Russland verbotene Terrororganisation