„Poroschenko wird zu einer weiteren Verschärfung bereit sein, um dies für seine Wahlinteressen zu nutzen“, sagte Peskow gegenüber der „Perwij Kanal“.

Ferner erklärte Peskow, dass Washington dabei gezwungen sei, sich trotz Poroschenkos ziemlich schwachen Wahlpositionen mit ihm abzugeben.

„Zu viel Geld wurde in die Ukraine investiert, zu viel Geld wurde in den Umsturz in der Ukraine investiert, zu viel Geld wurde investiert, um diesen Umsturz zu rechtfertigen.“

© AP Photo / Markiv Mykhailo, Pool Kiew verlegt Truppen zur Küste des Asowschen und des Schwarzen Meeres

Er äußerte die Vermutung, die Finanzspritzen in den ukrainischen Präsidenten sollten „sich offenbar irgendwie rentieren und irgendwelche Dividenden bringen“. „Dies geht aber nicht sehr gut, deswegen soll die Situation mit allen Mitteln gewendet werden“, sagte Peskow.

Zuvor war berichtet worden, dass Poroschenko laut einer aktuellen Umfrage des Instituts für soziale Technologien „Soziopolis“ lediglich auf Platz drei im Ranking der Präsidentschaftskandidaten rangiert. Für Poroschenko würden 6,2 Prozent der Befragten ihre Stimme abgeben.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service/ Mikhail Palinchak/ Handout Ukraine: Kirche ohne Putin aber mit Poroschenko und USA?

Als Spitzenreiter der Liste gilt die Vorsitzende der Parlamentsfraktion der ukrainischen Partei „Batkiwschtschina“ („Vaterland“), Julia Timoschenko, mit 14,7 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei stünde der ukrainische Entertainer Wladimir Selenski mit 9,4 Prozent.

Die turnusmäßigen Präsidentschaftswahlen in der Ukraine sind für den 31. März anberaumt. Der jetzige Präsident Petro Poroschenko ist berechtigt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren.