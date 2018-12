„Assange befürchtet Auslieferung zu Weihnachten“ – Linke führt vertrauliches Gespräch

Seit 2012 sitzt WikiLeaks-Gründer Julian Assange in der Botschaft Ecuadors in London. In den USA droht dem Whistleblower ein Prozess wegen Geheimnisverrats und möglicherweise die Todesstrafe. Nun haben sich die Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen und Heike Hänsel von der Linkspartei mit Assange getroffen: Droht eine Auslieferung zu Weihnachten?