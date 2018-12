China testet erfolgreich seine S-400-Systeme

Während der Tests haben die Raketensysteme ein ballistisches Ziel abgefangen, das sich mit einer Geschwindigkeit von drei Kilometern pro Sekunde und in einer maximalen Entfernung von 250 Kilometern bewegte.

Die erste Lieferung des Luftabwehrsystems S-400 nach China erfolgte im Mai 2018. Zwar traten auf dem Weg Schwierigkeiten auf: Eines der Transportschiffe geriet in einen Sturm, wurde beschädigt und musste in den russischen Hafen zurückkehren. Allerdings wurde die beschädigte Ausrüstung schnell ausgetauscht und mit minimaler Verzögerung an den Kunden geliefert.

S-400 „Triumph“ ist ein russisches Luftabwehrsystem mit großer Reichweite. Der Komplex kann gleichzeitig bis zu sechs Luftziele aus einer Entfernung von bis zu 250 Kilometern abschießen. Mit der neuen Munition, die 2018 getestet und in Betrieb genommen wurde, erhöht sich die Reichweite des Systems auf 400 Kilometer. Das S-400 kann nahezu jedes Fluggerät abfangen, von Kleindrohnen bis zu ballistischen Raketen.

