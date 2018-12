Türkei begrüßt US-Truppenabzug aus Syrien

Die Türkei hat die Entscheidung der USA, ihre Truppen aus Syrien abzuziehen, positiv aufgenommen. Dies teilte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Freitag während seines Besuchs auf Malta mit.

„Wir haben diese Entscheidung mit Genugtuung aufgenommen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur politischen Lösung der syrischen Krise. Danach müssen wir uns auf diesen Prozess konzentrieren. Es ist notwendig, den Abzug des Militärs in Koordination (mit der Türkei – Anm. d. Red.) durchzuführen“, zitiert der TV-Sender NTV Außenminister Çavuşoğlu.

Er merkte an, dass Ankara Washington mehrfach erläutert habe, dass „es unmöglich“ sei, „eine Gruppierung mit einer anderen zu bekämpfen“.

„Wir haben lange gegen den IS* gekämpft, und glauben, dass wir diesem Kampf gewonnen haben“, so Çavuşoğlu.

Zuvor hat der türkische Präsident, Reccep Tayyip Erdogan, verlauten lassen, dass die türkische Armee bereit sei, eine militärische Operation gegen die kurdischen Selbstverteidigungskräfte YPG* östlich des Euphrats zu starten.

Die Türkei hatte der US-amerikanischen Führung mehrfach vorgeworfen, Waffen an die YPG im Nordosten Syriens zu liefern. Diese wird mit der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK) in Verbindung gebracht, weshalb das türkische Militär wiederholt militärische Operationen gegen die YPG auf dem Territorium Syriens durchführt.

Das Weiße Haus gab bekannt, dass die USA mit dem Truppenabzug aus Syrien begonnen hätten. Der Abzug bedeute aber keinen Stopp der Aktivitäten der US-geführten Koalition im Kampf gegen den IS.

Nach Angaben von Reuters sollen alle Mitarbeiter des US-State Departments binnen 24 Stunden aus Syrien abreisen und die US-Streitkräfte das Land innerhalb der nächsten 60 bis 100 Tage verlassen.

Laut Einschätzungen des Pentagons bleiben noch rund 30.000 Terrorkämpfer in Syrien, wie der Nachrichtensender CNN berichtete.

* IS, „Islamischer Staat“, auch Daesh – eine in Russland verbotene Terrororganisation

* Kurdische Selbstverteidigungskräfte YPG – bewaffnete kurdische Miliz in Syrien, von der Türkei als eine terroristische Organisation eingestuft