Eine russische Fregatte fährt in Richtung des Asowschen Meeres, was die britische Zeitung „The Daily Express“ als einen Schritt zum Ausbruch des dritten Weltkrieges erachtet.

Der Zeitung zufolge wurde das Kriegsschiff mit einem Hubschrauber an Bord etwa 1,5 Seemeilen vor der Krim-Küste gesichtet.

In seinem Artikel unter dem Titel „Dritter Weltkrieg: Russland verlegt Raketenkriegsschiff ins Asowsche Meer, zum Showdown bereit“ erwähnt das Blatt den Kertsch-Vorfall und bezeichnet diesen als einen Akt russischer Aggression.

„Diese Krise hat das Risiko hervorgerufen, die beiden Länder in einen offenen Konflikt zu treiben“, so „The Daily Express“.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte, dass Russland seine Militärpräsenz im Asowschen Meer nicht verstärke, sondern die dortigen Streitkräfte zum Schutz der Krim-Brücke nutze.

