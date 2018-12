Kardinal Marx mahnt zur Fürsorge für abgelehnte Asylbewerber

„Wir können nicht alle Menschen bei uns aufnehmen. Aber wir tragen auch für diejenigen Verantwortung, die etwa keinen Asylanspruch haben und deswegen zurückgehen müssen“, sagte Marx in einem Interview für die „Bild am Sonntag“. Es handele sich um Menschen, die mitunter mehrere Jahre unterwegs gewesen seien und danach einige Jahre in Deutschland gelebt hätten.

© AP Photo / Markus Schreiber Thüringens Innenminister gegen Abschiebung nach Syrien – selbst für Straftäter

© AFP 2018 / Daniel Roland Bayerns neuer Asylplan: Abschiebung per eigenem Flugzeug – Wird Söder zur Lachnummer?

Dem Erzbischof zufolge endet die christliche Verantwortung nicht, wenn Menschen bei einer Abschiebung in ein Flugzeug gesetzt würden. „Zu meinen, wir setzen jemanden einfach ins Flugzeug, und dann ist alles wieder wie es war, ist zu einfach gedacht“, betonte Marx. Es gehe darum, die Verhältnisse in den Herkunftsländern zu verbessern, damit die Menschen dort bleiben und unter anderem eine Ausbildung bekommen könnten.Es gebe in Zusammenarbeit mit der Kirche vor Ort auch karitative Anlaufstellen, um die Rückkehr zu erleichtern, sagte der Kardinal.

Bei ausländischen Straftätern sei eine Abschiebung eine Frage des Rechtsstaates, so Marx. Eine Straftat „muss konsequent geahndet werden – bis hin zu einer möglichen Abschiebung“, sagte der Erzbischof.