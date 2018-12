Kreml: Putin hat „phänomenales Gedächtnis“

Auf seinen traditionellen Jahrespressekonferenzen, so wie am vergangenen Donnerstag in Moskau, hat Wladimir Putin trotz der großen Themenvielfalt fast immer eine fundierte Antwort parat. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verdankt der russische Staatschef seine Expertise einem guten Gedächtnis und einer gründlichen Vorbereitung.